L’ultimo giorno di mercato ha portato in casa Juventus Federico Chiesa, ancor prima il casting per l’attacco ha portato ad Alvaro Morata, prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid. Tra gli obiettivi in cima alla lista dei desideri di Parati c’era Edin Dzeko, sedotto e abbandonato dopo il mancato incastro che avrebbe portato Milik alla Roma. Come riporta El Ciringuito, il club giallorosso avrebbe offerto il giocatore al Real Madrid. No delle Merengues, che hanno condotto un mercato a costo zero, riportando alla base Martin Odegaard.