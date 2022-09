Direttamente dal raduno della nazionale olandese l'attaccante del, ex obiettivo della Juventus, Memphisha parlato ai microfoni di ESPN. Le sue parole:"È chiaro che serve ritmo per giocare in nazionale, ma io mi ritengo in forma. Mi alleno duramente e nelle ultime settimana ho ritrovato anche il campo, giocando da titolare con il Barcellona, anche se non è ancora abbastanza. L'ultima partita è andata bene, sono stato sostituito dopo un'ora di gioco e potevo rimanere ancora in campo. Ho fatto una buona preparazione, non ho avuto nessun infortunio e mi sento in forma. E' bello tornare in nazionale, sono grato a van Gaal, felice e motivato a fare bene"