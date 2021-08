Occhi puntati sui diversi giovani mandati in prestito dalla Juventus. Tra questi, Giacomo Vrioni, in prestito al WSG Tirol, sembra non fermarsi più. Per lui, oggi, il secondo gol in due partite di campionato - oggi a rete contro il LASK. Da quando è arrivato nella squadra austriaca, l'attaccante ha sempre segnato sia in sfide ufficiali che nelle amichevoli di precampionato.