Dany Mota Carvalho, ex attaccante della Juve Under 23 ora al Monza, ritroverà i suoi ex compagni di squadra nello scontro diretto di domenica: "Ho sentito qualche mio ex compagno e sarà una gara importante. La cosa più importante è che la squadra vinca. Cristiano Ronaldo? L'ho conosciuto, è una persona straordinaria dentro e fuori dal campo. Un professionista esemplare. Chissà che col Monza non possa affrontarlo in Serie A così come Rafael Leao . Anche con lui parliamo spesso, siamo compagni di camera in Nazionale".



MONZA - "Il primo bilancio è molto positivo, sia personale che collettivo. Galliani e Berlusconi? Sono due delle persone più importanti del mondo del calcio e per me è un vero onore lavorare nel loro club. Sono felice di giocare con continuità ma tutto il gruppo è molto forte, per questo chiunque gioca va bene. Le scelte sono del mister, ma l'importante è il risultato finale".