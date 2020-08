Si aggiunge un nuovo capitolo alla lunga carriera di Maxi Lopez. L’ormai ex Crotone è ufficialmente un nuovo giocatore della Sambenedettese, allenata dall’ex difensore della Juventus Paolo Montero. L’attacca argentino firma così per l’ottava squadra italiana della sua carriera. Prima dell’esperienza con il Crotone (con cui ha conquistato la Serie A), nel 2017-18 vestì la maglia dell’Udinese (28 presenze e 2 gol), per poi trasferirsi in Brasile al Vasco Da Gama. Poi, ancora l’Italia.