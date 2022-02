Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex Lazio e Milan Massimo Oddo ha detto la sua sulla Juve concentrandosi in particolare sul centrocampo. Ecco il pensiero del tecnico: "E' giovane, manca di esperienza nazionale e internazionale. Prima c'erano giocatori stratosferici, ora ce ne sono alcuni che potenzialmente possono diventare molto importanti come Locatelli che a a me piace molto, ma c'è un abisso tra questo centrocampo e quello con Marchisio, Pirlo, Pogba e Vidal".