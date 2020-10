Blaise Matuidi racconta il suo addio alla Juventus. Il centrocampista francese è volato in America, all’Inter Miami di Beckham e Higuain, e ha spiegato a CanalPlus la sua scelta di lasciare i bianconeri: "Ho parlato con il ct Deschamps della mia decisione di lasciare l'Europa per andare in MLS, ma a quel punto avevo già preso la mia decisione. Non credo di aver sacrificato la mia avventura con la Nazionale. È stata una scelta difficile, ma sono consapevole di quello che posso fare per i Bleus. Rimango un soldato e se mi chiamano, io ci sarò".