Durante la presentazione del libro di Gianluca Di Marzio “Grand Hotel Calciomercato”, ieri all’Hotel Sheraton San Siro a Milano, l’amministratore delegato dell’Inter ex Juve Beppe Marotta ha rivelato alcuni retroscena di colpi di mercato chiusi in nerazzurro. Ecco le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Dopo Godin e Sanchez, anche Darmian si avvarrò della normativa legata al Decreto Crescita. Gli sconti fiscali offrono opportunità, ma non si deve esagerare”.