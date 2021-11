Con la sportività e lo stile che da sempre lo contraddistinguono, l'ex centrocampista dellaClaudioha voluto dedicare un bel messaggio sui suoi profili social a Junior, attaccante delche ieri sera, segnando un gol all', ha regalato ai rossoneri una speranza per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Una storia incredibile, quella del brasiliano, che fino a pochi anni fa giocava ancora in Eccellenza, per poi iniziare la sua scalata fino alla Lega Pro, al Crotone e, appunto, al Milan. Ecco il post con l'omaggio del "Principino":