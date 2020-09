Era stato accostato a Fiorentina, Roma e Inter per un suo possibile ritorno in Italia, dopo aver sputato sangue per la maglia della Juventus. Adesso, per l’ex Mario Mandzukic si stanno aprendo le porte della Russia. Comer riporta La Gazzetta dello Sport, la Lokomotiv Mosca sarebbe vicinissima all’accordo con l’attaccante croato, convinto dalla proposta di un contratto biennale da quattro milioni di euro netti a stagione. Niente ritorno nel nostro Paese per Mandzukic dunque, dopo essere finito sul taccuino di molti club di Serie A.