Si è vociferato più e più volte un ipotetico ritorno in Italia di Mario Mandzukic, accostato a Fiorentina, Roma e Inter. Ma stando alle ultime indiscrezioni rilasciate da Fanatik, l’ex attaccante della Juventus sarebbe molto vicino al trasferimento in Turchia. C’è il Fenerbahce che lo aspetta, club che ha perso Vedat Muriqi approdato alla Lazio. Il croato, svincolatosi pochi mesi fa dall’Al-Duhail, verrebbe tesserato a costo zero.