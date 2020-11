Mario Mandzukic, un nome dolce alla tifoseria bianconera, nonostante il suo addio alla Juventus sia stato accompagnato da un certo trambusto. L’attaccante croato è attualmente svincolato dopo l’esperienza in Qatar all’Al-Duhail, e in estate è stato accostato a diverse squadre di Serie A, come Bologna, Fiorentina e Milan. Ma stando a quanto riporta la stampa inglese, Mandzukic avrebbe recentemente respinto una proposta proveniente dall’Inghilterra, precisamente dall’Aston Villa.