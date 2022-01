63









Intervistato in occasione dell'annuncio dei candidati ai Best Awards 2021, l'ex centrocampista Sami Khedira ha detto la sua sul momento della Juve alla luce della prima metà di stagione e della partita contro il Napoli. Un'analisi lucida, da parte di un giocatore che ha vissuto la realtà bianconera in uno dei suoi momenti migliori - almeno in tempi recenti - e che non nasconde un filo di preoccupazione per lo stato attuale delle cose.

"Sono un tifoso bianconero e sono un po' triste", le parole del tedesco, riprese da Sportface. "Due o tre anni fa la Juve ha cambiato un po' l'idea del calcio e dei giocatori, hanno sbagliato ma ora stanno cercando di recuperare. Non hanno giocato male ma non hanno segnato tanti gol e questo è il grande problema. Hanno perso Cristiano Ronaldo che ha realizzato tante reti per questa squadra. C'è una squadra completamente nuova, con giocatori giovani, senza tanta esperienza, manca equilibrio, credo non ci siano dei leader, tolti Chiellini e Bonucci, ma a centrocampo non ci sono. Con il Napoli ha giocato una buona partita: non è un problema di qualità ma di personalità, e spero lo possano sistemare".

E se lo dice lui, non resta che credergli...