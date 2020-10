Mino Raiola ci ha provato veramente a riportare Moise Kean alla Juventus, ma l’Everton ha bloccato la partenza, sia per paura di non rientrare dell’investimento fatto un anno fa, sia perché non ha trovato un sostituto. Alla fine è andato al Psg, dove cercherà riscatto dopo un anno di buio. Nel frattempo, ieri sera ha trovato spazio nella vittoria dell’Italia contro la Moldavia: entrato al 30’ del secondo tempo, si è fatto vedere per qualche spunto personale. Troppo poco per incidere, ma ha a disposizione un’intera stagione per giocarsi le carte per l’Europeo.