Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Inter Dejan Stankovic ha parlato anche dell'acquisto da parte della Juve di Dusan Vlahovic. Ecco il suo pensiero: "Un grande colpo, per molti anni a venire. Dusan è in crescita verticale e non ha ancora raggiunto il suo top. Con Haaland è il futuro. La sua scelta non è stata facile, ma lo capisco. Vorrei che l'Inter dominasse ancora a lungo, ma questo acquisto sposta gli equilibri".