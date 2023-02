Interventuo ai canali di un emittente olandese, l'ex calciatore dell'Inter Wesley Sneijder ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul caso Ihattaren.'Non parlo con lui o con le persone che gli sono intorno da un po' di tempo. Non sono sorpreso, ma me ne pento. Preferirei che il ragazzo facesse notizia in modo diverso. Ha delle qualità e questo rende tutto molto più amaro. Sicuramente è un ragazzo difficile. Le cose che ha fatto le soppesi alle sue qualità, ecco perché è un grosso peccato'.