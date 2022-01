Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, l'ex centrocampista della Juve Hernanes ha detto la sua anche sul connazionale Arthur, corteggiato in questa sessione di mercato dall'Arsenal. Ecco le sue dichiarazioni: "Allegri non è uno che fa il possesso palla, il tiki taka, mentre Arthur è un giocatore con queste capacità. La sua principale caratteristica è quella di tenere la palla, trovare i passaggi giusti, forse con Sarri avrebbe potuto fare bene. L'Arsenal potrebbe andare incontro alle sue caratteristiche, o lui andare incontro a ciò di cui la squadra avrebbe bisogno. Reputo l'Arsenal una squadra giusta per dargli l'opportunità di far vedere le sue capacità".