L'ex calciatore della Juve, Fabio Grosso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport, dove ha parlato anche della crescita di Gatti e del suo 'scopritore', il direttore Angelozzi.'Certamente è stato bello constatare questi riconoscimenti per Federico, ma anche per Alessio Zerbin. Stiamo ricostruendo e abbiamo nuovi ragazzi di valore. Possiamo dire la nostra senza snaturarci e senza tradire la mission decisa dalla società. E affidata dal presidente Stirpe al direttore Angelozzi, il vero specialista in talenti'.