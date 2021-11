"Ora Allegri dovrà essere bravo a ricompattare il gruppo, però l'obiettivo scudetto deve dimenticarlo: la Juventus deve puntare a piazzarsi tra le prime quattro, non fare la Champions sarebbe un fallimento". Lo ha detto l'ex juventino, a Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1.E ancora: "​Mi auguro chesuperino questo momento non tanto positivo: sono ottimista, entrambe raggiungeranno il proprio obiettivo", ha aggiunto Gentile.Infine, sulla lotta scudetto: "​a livello di gruppo sono più o meno allo stesso livello. Sono squadre che stanno meritando con gioco e risultati la classifica che hanno. C'è qualche passo falso, come quello successo ieri al Milan contro il Sassuolo, ma fa parte del campionato e non c'è da allarmarsi molto. Il Napoli sta vivendo un momento molto positivo ma il".