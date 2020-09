Stando a quanto riporta Goal, Dani Alves vuole tornare in Europa dopo aver vinto quasi tutti in carriera. Il terzino brasiliano avrebbe chiesto un incontro con i dirigenti del San Paolo per concordare l’addio. L’ex Juventus, Barcellona e Paris Saint-Germain non avrebbe più voglia di competere in un campionato con scarsa competitività e quindi gradirebbe un ritorno in Europa. Tra i suoi sogni ci sarebbe quello di sbarcare in Premier League.