Hanno destato stupore in Spagna e non solo le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid, relative ai suoi contatti proprio con le Merengues per diventarne l’allenatore. Stando a quanto riporta Marca, ci sarebbe un motivo in particolare per cui l’ex Juventus avrebbe declinato l’offerta dei Galacticos: Conte è un tecnico che ha bisogno di lavorare con la squadra fin dall’estate per imprimere il suo credo e il suo carattere, per questo avrebbe visto di cattivo occhio prendere per mano il Real a stagione in corso