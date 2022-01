L'attaccante giusto per il futuro della Juve? Dusan Vlahovic. Non ha dubbi Miralem Pjanic, che ha voluto dare un "suggerimento" alla sua ex squadra in cerca di rinforzi per il reparto avanzato, in attesa di conoscere il futuro di Alvaro Morata accostato con insistenza al Barcellona. "Prenderei subito Vlahovic perché è giovane, ma appartiene alla categoria dei top: è un attaccante che si assume responsabilità e sarebbe l'ideale" ha sostenuto il centrocampista, intervistato da Tuttosport.