Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it in vista di, l'ex bianconero Mehdiha detto la sua anche sul tridente. Ecco il suo commento: "Mi intriga, anche se mi piacerebbe vedere di piùche è veramente forte. Ovviamente gli anni passano anche per lui. Però Juan è uno che fa sempre la differenza. Io ho un debole per Chiesa. Federico ha capito tutto del calcio: ha tecnica, fisicità, vince i contrasti, lotta come un leone, ha una cattiveria agonistica incredibile per l’età e la posizione che ricopre. Peccato per l’infortunio che ha avuto l’anno scorso. Ma se Chiesa sta bene, il salto di qualità è garantito tanto per la Juve quanto per l’Italia".