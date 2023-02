Non solo Hans Nicolussi Caviglia (che comunque resta tuttora di proprietà bianconera). C'è un altro giocatore tra le file dellache nel match di questa sera ritroverà lada ex: si tratta di Antonio, che peraltro ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre sfide contro la Vecchia Signora in Serie A (due reti e un assist); il classe 1987 ha segnato le sue prime due marcature nel massimo campionato proprio con la maglia bianconera, con cui ha collezionato 16 presenze tra gennaio e maggio 2010.