Le parole di Massimo, ex calciatore allae secondo di, al Corriere Torino:FUTURO ALLA JUVE - «No, nessun contatto. Mi fa piacere che i tifosi si ricordino di me, significa che ho fatto qualcosa di buono sia da giocatore che da allenatore, quando ero in panchina con Conte».MA... - «Per la Juve sono disposto a fare qualsiasi sacrificio».