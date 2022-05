L'ex centrocampista di Juve e Inter Liam Brady ha parlato ai microfoni di TMW, dicendo la sua anche sul possibile ritorno in bianconero di Paul Pogba. Ecco il suo commento: "Non credo che il prossimo anno la Juve possa rimanere fuori dalla lotta, penso che comprerà grandi giocatori e vedremo. Quest’anno ha iniziato male e non ha recuperato. Pogba? È il passato, e non penso sia nella sua forma migliore".