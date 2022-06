In un'ampia intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, l'ex difensore della Juve, Alessandro Birindelli, ha rilasciato delle dichiarazioni sui temi attuali dei bianconeri, soffermandosi però anche su quello che fu lo scudetto del 2000 perso all'ultima giornata nel pantano di Perugia.



'Nel 2000 perdemmo quello scudetto durante una partita surreale: i reduci di quella stagione sapevano che avevano un conto in sospeso con la fortuna, quasi come fosse un assegno da ritirare in banca. Udine è stata la giusta ricompensa anche ai sacrifici che facemmo nello sfortunato biennio di Carlo Ancelotti, nel quale fummo penalizzati ben oltre i nostri demeriti. La ruota gira? Si, ne sono certo: i conti alla fine tornano sempre. Il calcio ti dà ciò che meriti e ti toglie ciò che non meriti. Esattamente come le gare sfortunate o i torti arbitrali: tutto si compensa, prima o poi. Udine è stata la compensazione di Perugia, almeno per tutti coloro che erano presenti quel dannato giorno. Sapevamo che avremmo dovuto riscattare quella giornata e così è andata'.