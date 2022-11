Intervenuta ai canali ufficiali del Como Women l'attaccante di proprietà della Juventus Women Chiara Beccari ha commentato la sua rete di ieri. Le sue parole:"Segnare alla mia ex squadra è stata una grande emozione, quasi non ci credevo quando la palla è entrata. Per quanto riguarda il risultato penso sia stato un punto molto importante in un campo difficile, probabilmente il più difficile del campionato. Siamo cresciute molto durante tutto il girone d’andata, sia come gruppo sia come singoli e penso che il miglioramento si sia visto nella differenza tra i due risultati ottenuti contro la Juve all’andata e al ritorno.”