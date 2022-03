Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore bianconero Massimo Mauro ha detto la sua sulla sfida di Champions League tra Juve e Villarreal, lanciando un chiaro messaggio alla squadra di Allegri: "Ci vuole una partita di pazienza, con zero errori in difesa", le sue parole. "L’imperativo è non prendere gol per vincere la partita, farne due può essere complesso. E bisogna considerare una cosa: le recenti vittorie in campionato contro Spezia e Sampdoria non possono dare indicazioni: il livello degli avversari rispetto alla Champions è troppo diverso".