Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Totòha parlato anche del momento di Dusan. Ecco il suo pensiero: "È stato preso per fare la differenza là davanti. E purtroppo non è ancora riuscito a dimostrarlo. Ora gli manca il gol. Ma dare le colpe solo a lui è sbagliato. La squadra forse non lo sta aiutando. Se Vlahovic comincia a segnare, lapuò ancora puntare ad arrivare in Champions anche con quindici punti in meno…".E sul futuro dell'attaccante: "Io lo terrei. Punterei ancora su di lui per cercare di tornare a vincere. Perché è un attaccante giovane, perché penso che abbia bisogno solo di fare gol per sbloccarsi. Per un attaccante segnare è tutto, è la vita. Un gol ti dà morale, ti dà fiducia, ti fa scattare qualcosa in testa che è inspiegabile. Bisogna solo stargli vicino, non fargli sentire la pressione. È successo anche a me e sapete tutti come è andata…".