A volte ritornano. È il caso di Kwadwo Asamoah, ex giocatore della Juventus attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Inter sotto il suo mentore Conte. Adesso si vuole mettere in gioco e starebbe trattando con un club di Serie A, dopo le voci su un possibile approdo alla Sampdoria. Come riporta Ghanasoccernet, il terzino sarebbe ad un passo dal ritorno all’Udinese, tanto che la trattativa sarebbe già in stato avanzato.