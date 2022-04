Intervenuto nella sua consueta rubrica su Calciomercato.com, l'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato anche i principali episodi da moviola di Cagliari-Juve, match diretto da Chiffi con Valeri al Var. 6.5 il voto assegnato al collega, dopo la gara terminata sul risultato di 1-2. Ecco il suo commento: "Chiffi è andato bene. Da regolamento è giusto annullare il gol a Pellegrini, ma secondo me è sbagliato il regolamento: non si può punire un giocatore - Rabiot - che si volta di schiena con il pallone che gli colpisce il gomito mentre è girato. Ok i due gol della Juve".