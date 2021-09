L'ex arbitro Graziano, dagli studi di Mediaset Infinity+, ha commentato così l'operato didurante: "Il Chelsea ha chiesto due calci di rigore. Il primo al 60': Havertz entra in area e viene contrastato da Alex Sandro, il direttore di gara è molto vicino e dice che non è accaduto nulla, quindi giudica lo scontro tra le ginocchia lieve, il VAR non interviene. E' da escludere anche il calcio di rigore all'87': il tentativo maldestro di colpire di testa di Danilo non colpisce mai il braccio largo ma la schiena.".