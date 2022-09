L'ex allenatore dellaha parlato ai microfoni di Radio Radio della situazione in casa bianconera e in particolare della posizione dima a quel punto non ci si potrebbero permettere errori nella designazione del suo successore." In merito al potenziale sostituto, Maifredi ha commentato ha parlato di"Montero è un nome interessante perché parliamo di una persona che conosce bene l'ambiente ed ha un grande carisma, ma pecca di esperienza in panchina, d'altro canto affidarsi ad un profilo poco carismatico potrebbe esporlo a questa situazione, dalla quale rischierebbe di finire travolto".