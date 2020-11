In estate il nome di Massimiliano Allegri è stato chiacchierato in ottica Inter, quando il futuro di Antonio Conte doveva ancora essere deciso dall’incontro di Villa Bellini con le alte sfere del club meneghino. La conferma del salentino ha prolungato il periodo sabbatico dell’ex allenatore della Juventus, ancora senza panchina. Come riporta Calciomercato.com, Allegri rientra nella top 10 dei tecnici pià spendaccioni degli ultimi 10 anni, avendo superato il miliardo di euro sul mercato. Ben 1,03 miliardi spesi per 84 giocatori, con l’acquisto di Cristiano Ronaldo quello più caro a 117 milioni.