Massimiliano Allegri vive un momento di attesa. Con tutta probabilità sperava che il suo anno sabbatico sarebbe finito intorno a giugno, pronto a prendere le redini di una nuova squadra prima della stagione 2020-2021. Purtroppo il coronavirus ha messo in stand-by il suo destino. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, ci sono diverse squadre che nel corso del tempo sono state accostate all’ex tecnico della Juventus: Paris Saint-Germain, Manchester United, Barcellona e Inter. In particolare, i nerazzurri dovranno sciogliere le riserve sul futuro di Antonio Conte, cosa che avverrà al termine dell’avventura in Europa League.