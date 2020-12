Vita difficile per Mikel Arteta sulla panchina dell’Arsenal. Quattro vittorie, un pareggio e ben sette sconfitte in Premier League, ruolino che presto o tardi potrebbe costare caro all’ex vice-allenatore di Pep Guardiola. A Londra inizia ad aleggiare lo spettro esonero, come i nomi che ne possano raccogliere l’eredità. Come riporta Todofichajes.com, uno di questi è Massimiliano Allegri, senza panchina dall’ultimo anno con la Juventus, voglioso di rimettersi in gioco il prima possibile.