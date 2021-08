All the best for the future, Moise.#EFC — Everton (@Everton) August 31, 2021

"Moise Kean torna alla Juventus in prestito biennale con obbligo per il club torinese di rendere definitivo il trasferimento. L'attaccante della Nazionale italiana è arrivato all'Everton dalla Juventus nell'agosto 2019 e ha collezionato 39 presenze - 29 a gara in corso - segnando quattro gol. Nell'ottobre dello scorso anno, il 21enne si è trasferito al Paris Saint-Germain in prestito per il resto della stagione 2020/21. I nostri migliori auguri per il tuo futuro, Moise!". Così l'Everton saluta Moise Kean, passato alla Juventus.