La permanenza di Emre Can alla Juventus non è così scontata, malgrado Fabio Paratici abbia respinto a parole le possibilità di una partenza. Infatti, come riporta il Mirror, l'Everton di Carlo Ancelotti sta preparando l'assalto per arrivare al centrocampista tedesco: 35 milioni di euro è quanto la dirigenza dei Toffees metterebbe sul piatto per strappare Emre Can alla Juventus.