Come racconta Gazzetta,non è un salvavita ma può aiutare a cancellare le amarezze di una stagione nata con ambizioni da scudetto, naufragate però troppo presto per colpa di una falsa partenza. Poi sono arrivati gli altri guai, in campo e fuori, dall’eliminazione nel girone di Champions (la prima in carriera per Allegri) ai 15 punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva che, se verranno confermati anche dopo il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni (l’udienza è stata fissata per il 19 aprile, alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di Europa League) possono compromettere il cammino europeo della Juventus nella prossima stagione. Ecco perché vincere la coppa di riserva può diventare ancora più importante, per tenersi aperta una porta sull’edizione 2023-24 della Champions League.