Una nuova notte da dentro o fuori. Allo stadio Alvalade, la Juventus vivrà una serata decisiva, per il presente e per il futuro. Contro lo Sporting, infatti, i bianconeri si giocano l'accesso alle semifinali di Europa League e la possibilità di andare a prendersi la finale, il trofeo e la qualificazione alla prossima Champions. Un percorso importantissimo, che sa anche di futuro, per convincere alcuni big a rinnovare e per trovare nuovi fondi a supporto delle idee. Mancano tre partite alla finale di Budapest, la Juve si gioca tutto.Come ricorda la Gazzetta, a fine mese gli agenti di Angel Di Maria avranno l’incontro per discutere di un nuovo contratto dopo una seconda parte di stagione super. Una Juve di livello europeo può convincere il Fideo a continuare per un altro anno, ma non solo. Questo patto di fedeltà davanti alla Coppa sarebbe l’ideale e potrebbe coinvolgere anche Adrien Rabiot, sempre più presente nei rumors di mercato e passato in questa stagione da ingombrante a fondamentale. La base su cui le due parti vorrebbero lavorare per il rinnovo è di dieci milioni, una partecipazione alla Champions e alla Supercoppa europea stimolerebbe l’orgoglio e farebbe bene anche alle casse, sottolinea il quotidiano.