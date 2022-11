Non sarà mai la, ma per ladi quest'anno sarebbe comunque un obiettivo prestigioso. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, "ci sono almenoper accettare di dover scendere in campo il giovedì sera in Coppa", a partire da quelli economici perché alzare l'compenserebbe l'eliminazione anticipata dal primo torneo continentale per importanza. Alla luce della situazione attuale, comunque, gli aspetti sportivi non sono meno significativi: Massimiliano, infatti, per sua stessa ammissione, non è un amante delle settimane lunghe con un unico impegno nel week-end, e l'EL, da questo punto di vista, è. Tra viaggi e spostamenti l'adrenalina non manca di certo, ma soprattutto più si va avanti più si inizia a sentire odore di trofeo.Come riflette sempre la rosea, la Coppa potrebbe quindi diventare anche una via alternativa per evitare una seconda stagione da "zero titoli", oltre che un modo per sbloccarsi in Europa dopo anni di digiuno. Un altro buon motivo per crederci? La voglia di riscattare il flop della stagione 2013-14, quando la Juve di Antonioscivolò alla penultima curva di EL nella doppia sfida contro ilfacendosi sfuggire la possibilità di disputare la finale in casa, all'Allianz Stadium. Una ferita aperta, che ora può essere rimarginata. Il primo appuntamento per iniziare a lottare è domani sera:, parte tutto da qui.