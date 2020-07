1









Ti amo, Umberto Tozzi 1997. Una canzone che ha segnato la storia della musica italiana, e che ha stregato anche Patrice Evra. L’ex terzino della Juventus ha festeggiato lo scudetto bianconero sulle note di questa canzone, creando un testo ad hoc: “Ti amo, perché sono juventino, continuate a chiamarmi gobbo, però abbiamo vinto il nono scudetto di fila, ma poi, non avete ancora capito che il presidente Agnelli mi ha detto che ne vuole 10 di fila, quindi iniziate già a rosicare per l’anno prossimo, ma questa società è troppo solida. Rispetto per questa società!”.