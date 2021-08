Dal sito ufficiale della"L'estate del 2000 è indimenticabile per la sezione francese della Juventus. David Trezeguet, neocquisto bianconero, ha firmato il golden gol che ha regalato alla Francia il titolo europeo ai danni dell'Italia. Zinedine Zidane ha incantato tutti per la qualità delle sue prestazioni, molto più costanti rispetto al pur trionfale Mondiale di due anni prima. Gianluca Pessotto è invece il simbolo della Nazionale azzurra, una squadra che verrà travolta dalle polemiche relative proprio alla mancata marcatura a uomo su Zizou, nonostante la vittoria le sia sfuggita solo a pochi secondi dal fischio finale. GRANDI ASPETTATIVE - Un'immagine molto simile, relativa al campionato 2000-01, nel quale la Juventus non riuscirà a riannodare il filo con i successi nonostante l'Europeo abbia certificato l'enorme valore della rosa a disposizione. Le grandi aspettative relative ai due Bleus troveranno la migliore applicazione nello sprint del campionato: David e Zizou regaleranno il meglio di sé nelle ultime giornate, quando la squadra metterà sotto pressione la Roma capolista infilando una serie di vittorie consecutive che non basteranno però all'aggancio. Così, la constatazione dell'efficacia della loro alchimia, porta con sé anche qualche rimpianto. IL MIGLIORE AL MONDO - Nell'estate del 2000, Hurrà Juventus esalta Zidane, facendo da eco ai pareri che un po' ovunque convergono nel ritenere lo juventino il giocatore più forte del mondo in quel momento. Ancor più della critica, è di un certo rilievo il parere degli addetti ai lavori. Come Franz Beckenbauer, primo europeo a vincere il Mondiale da giocatore (nel 1974) e da Commissario Tecnico (16 anno dopo). Il ritratto di Zizou non è distante da quello di un super-eroe: «É il giocatore al mondo più completo. Uno stratega intelligente, un regista elegante, un combattente coraggioso. Il pallone è felice di essere accarezzato dai suoi piedi di velluto. Di testa è altrettanto eccellente. Ha occhi a raggi X e un corpo di serpente che gli consente di incunearsi dappertutto»."