Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex responsabile del settore medico dellaFabriziosi è espresso anche sui possibili tempi di recupero dall'infortunio di Angel, che dovrebbe essere rivalutato a breve al JMedical: "Di solito le tempistiche sono di 3-4 settimane in tutto. Se si sono presi 10 giorni prima di fare un nuovo esame, vuol dire che in questo lasso di tempo il giocatore non ha ancora fatto la fase di riatletizzazione. Serviranno dunque ulteriori 7-10 giorni". E su Weston, già tornato in campo dopo la lussazione alla spalla: "Se fai il portiere è diverso, ma se sei un giocatore di ruolo ed è la prima volta che succede non c’è l’indicazione all’operazione".