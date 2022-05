Come racconta Gazzetta, Dusan Vlahovic, maglia termica e pantaloni lunghi sotto la divisa d’allenamento, dopo l'allenamento ha scelto di fermarsi ancora un po’: in porta c’è Pinsoglio e Massimiliano Allegri resta nei paraggi per dargli dei consigli. L’esercizio è sempice: Dusan riceve palla prima da destra e poi da sinistra, stoppa e tira. Il tecnico lo ferma un paio di volte per fargli vedere come deve fare per rendere più fluido il movimento, DV7 ascolta, guarda e poi prova a mettere in pratica.