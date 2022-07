Pogba playing in the Miami sunshine



(via elchapowhodat/TT) pic.twitter.com/hDq7fKok7S — ESPN FC (@ESPNFC) July 2, 2022

Paulsi sta godendo gli ultimi giorni di vacanza a Miami, in attesa di imbarcarsi e volare in direzione Torino, per svolgere le visite mediche con lae apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai bianconeri. Famiglia, club, musica, divertimento, ma anche tanto allenamento. In un video che sta facendo il giro del web, si vede Pogba impegnato in una partitella tra amici e lo stesso centrocampista francese è protagonista di un "clamoroso" errore davanti la porta. "Ma come ha fatto a sbagliare?", il commento più comune sui social.