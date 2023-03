L’ultimo giorno della sessione estiva, Nicolòera impegnato in una camera del JHotel a preparare la valigia, pronto per una nuova esperienza in prestito. Poi il blitz del Chelsea, in serata la definizione dell’operazionee le strategie della Juventus che cambiano, con il centrocampista classe 2001 deputato a occupare uno slot nel centrocampo diUno slot marginale. Una manciata di minuti in campo, tante partite osservate dalla panchina.. Poie la svolta, una rincorsa per scalare le gerarchie fino a diventare un imprescindibile della mediana bianconera.Subito dopo l’exploit con il Lecce, per Nicolò Fagioli è arrivato il gol che ha chiuso sul 2 a 0 il Derby d’Italia d’andata. Che soddisfazione per chi, da sempre, ha la maglia della Vecchia Signora cucita addosso. Soddisfazione che ora il centrocampista vuole bissare, sotto le luci di San Siro.