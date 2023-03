7 aprile 2004: è la data di nascita di Aleksander, promettente portiere del(squadra della seconda serie polacca), che laha messo nel mirino già da diversi mesi. Stando a Sky Sport, il club bianconero insisterà anche nei prossimi mesi per cercare di portarlo a Torino, facendone il vero e proprio erede del connazionale Wojciech. L'estremo difensore è già molto stimato in patria, tanto che per lui si parla fin da ora di un futuro in Nazionale.