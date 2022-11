L.M., come Luka. Di cui peraltro è un connazionale e di cui spera di ripercorrere le orme. Stiamo parlando di, centrocampista mancino classe 1998 in forza al, autore fino a questo momento - in attesa delcon la Croazia - di una stagione di altissimo livello. A lui sta seriamente pensando anche la, intrigata dalle sue caratteristiche: il giocatore, infatti,, come scrive La Gazzetta dello Sport. La sua carriera è iniziata nel vivaio della, dove ha impiegato poco tempo per attirare l'attenzione delle big europee e di diversi club italiani tra cui Atalanta, Lazio e Fiorentina.Secondo la rosea, l'idea di giocare in Italia, dove hanno sfondato i connazionali Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic, ma prima di loro anche un certo Mario, lo stuzzica parecchio, ma il Rennes lo valuta una fortuna e non intende fare sconti:la cifra chiesta, per esempio, all', cifra che ha scoraggiato non poco le sue pretendenti. La Juve, comunque, rimane alla finestra, tanto più durante la rassegna in Qatar. Il centrocampo bianconero del futuro potrebbe parlare croato.